估唔到！拉奧拿同連格終於為曼聯做好事

嗱嗱嗱，咪再鬧喇！無論係吸血經理人拉奧拿，定係近排突然搵拉奧拿做經理人嘅曼聯內奸連格，當佢兩個正式結盟，都唔一定係做對唔住「紅魔鬼」嘅事。至少今次呢個消息，唔少曼聯迷都會開心，就係拉奧拿走去主動聯絡意甲老牌勁旅AC米蘭，問佢哋有冇意思用4,000萬鎊接收連格喎！

意大利著名足球記者查高邦尼喺社交網爆料：「拉奧拿嘅新官戶連格，喺過去幾小時被推薦咗去AC米蘭！」27歲嘅連格，係曼聯青訓產品，曾入選英格蘭國家隊出戰2018世界盃，不過上年佢經歷低迷一年，全年喺英超錄得0入球0助攻。依家同「紅魔鬼」合約淨番1年半嘅佢，暫時仲未同球會傾續約，如果依家離隊等曼聯收番筆轉會費，相信「紅魔鬼」管理層都會滿意收貨。

事實上，早排就有傳過曼聯想用佢加錢去收購李斯特城中場占士麥迪臣，當時連格嘅估價就係4,000萬鎊，不過呢個數對財政狀況普通嘅AC嚟講，應該嫌貴。只係，以拉奧拿同AC米蘭關係，「紅黑兵團」包括伊巴謙莫域、阿利斯奧羅馬洛尼、門將基安盧基當拿隆馬同蘇索又都係「肥佬經理人」旗下球員，點計都應該易話為，萬事有商量。睇嚟連格加盟AC不是夢，「肥佬」拉奧拿今次有望為曼聯做番次好事喎！