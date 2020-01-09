【U23亞洲盃】撐日本食野自然有嘢食

西炒飯、熱咖啡謝謝，來波記「食嘢」最愉快，U23亞盃之後的賽事會經常「食嘢」，我說的是日本U23的食野。

效力蘇超赫斯的前鋒食野亮太郎有入選日本大軍，今晚會代表日本U23鬥西亞的沙特阿拉伯U23，預計日本好快會取得入球，日本U23半場主勝好路。

至於南韓U23對中國U23，這場東亞內訌我就看好南韓U23，中國無論大國腳定小國腳，一向都有「恐韓症」，今場我推介讓球主勝。

至於衞冕的烏茲別克U23，第一場將會對伊朗U23，烏茲別克進行了幾場熱身賽都取得不少入球，伊朗U23之前2次交手全敗，捧烏茲別克U23主勝。

直播表

周四6:15pm U23亞盃 卡塔爾U23 Vs 敘利亞U23

Now 672、Fox +；有線653、613台

周四6:15pm U23亞盃 烏茲別克U23 Vs 伊朗U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周四9:15pm U23亞盃 日本U23 Vs 沙特阿拉伯U23

Now 672、Fox +；有線653、613台

周四9:15pm U23亞盃 南韓U23 Vs 中國U23

Now 670、Fox +；有線651、611台