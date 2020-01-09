以為去到皇馬祖記？曼聯名宿激寸連格

曼聯中場連格，2019年一整年冇貢獻過任何英超入球同助攻，成為魔迷眾矢之的。連格本身表現已經曳，最近仲簽咗同紅魔鬼關係惡劣嘅「超級經理人」拉奧拿，更受魔迷非議。名宿恩斯怒寸連格，話佢以為於拉奧拿旗下，就可以轉投皇馬、祖雲達斯賺大錢，但恩斯叫佢死咗條心，話如果連格唔改善實際表現，就邊度都唔使去。

連格於蘇斯克查麾下，本季初得到機會唔少，已淪為後備球員。連格成邊緣球員其實好合理，事關佢於成個19年都冇於聯賽入波或助攻，僅於今屆歐霸盃對艾斯坦拿射入1球。早前蘇帥再用連格打正選，當中包括聯賽贏曼城嘅賽事，之後連格即刻鬆毛鬆翼，話自己狀態返晒嚟，但之後演出又打回原型，早前吞阿仙奴2蛋，連格就成場隱形。

呢位被曼聯死敵球迷，戲稱為「連美斯」嘅前英格蘭國腳，恩斯都睇佢唔順眼：「連格簽咗拉奧拿之後，一定以為拉奧拿會幫佢轉投皇馬同祖雲達斯。拉奧拿出晒名係所謂超級經理人，知道連格去佢旗下，老實講並唔意外。連格同得拉奧拿合作，其實只得一個原因，就係想下季離開曼聯賺大錢，連格就係啲咁嘅人。但連格年紀都唔細啦，唔該成熟少少，佢首要任務係改善表現，如果做唔到，不如死咗條心佢啦。佢一直自我感覺良好，但老實講佢好多時演出都好曳。」