17歲本地新星有驚喜　賽後獎勵自己食雪糕

一連四日的「第61屆香港高爾夫球公開賽」周四（9日）假粉嶺香港哥爾夫球會展開。2017年冠軍、來自澳洲的奧斯比（Wade Ormsby）是日狀態大勇，抓下6隻小鳥以低標準5杆完成，與日本選手大槻智春暫時並列第一位。年僅17歲的本地球手楊曉威首次參賽亦有好表現，首日排第20名。

澳洲新南威爾斯州山火持續多月，遠赴香港比賽的奧斯比表示相當關注，記者會上不忘鼓勵同胞：「我相信每一個澳洲人都會很關心這件事，大火造成很大的破壞，無數的家園盡毀。不過澳洲人是很堅強的，我們會守望相助，共渡這個難關。」目前排名第一的奧斯比表示，香港球場是他的福地，希望在這裡再創佳績：「我愛香港，也很喜歡這個球場，這裡有很多美好的回憶。」

香港高爾夫球公開賽總獎金達100萬美元，作為亞巡賽其中一站賽事，今屆吸引120位來自世界各地的選手參賽，當中包括不少於13位港將，數目為歷屆之最。首日賽事，港隊年紀最小、年僅17歲的楊曉威（Alex）以低標準一杆完成，與冠軍熱門費諾（Tony Finau）及羅利（Shane Lowry）等並列第20名，成績為本地第一，而僅次於他的香港球手為平標準杆完成的Leon D’souza（第31位）。

「今天的表現其實都受風勢影響，起初很大風，幸好之後變回平靜，令比賽狀況容易一些。」於美國留學受訓的楊曉威明早將會繼續出戰次日賽事，他笑說今晚除了好好休息，還另有「計劃」：「今晚吃什麼都好，雪糕是必須的。夏天的時候，每完成一輪賽事，無論打成怎麼樣我都會吃雪糕，因為那感覺太棒了！」

首度來港的22歲美籍華裔新星吳璧源（Brandon Wu）今天賽後接受賽馬會活力瞳心計劃邀請，與視障人士交流。「對他們來說，不僅是高爾夫球很難，可能走路或是其他方面都有著不同的困難，但他們都很樂意學習，而且他們對我很好，我也覺得能夠幫忙別人我覺得挺好的。」

是日共6位賽馬會活力瞳心計劃學員參加體驗活動，學員之一鄭女士表示，高爾夫球好玩的地方就是「夠難玩」：「高爾夫球好難才能打中一次，很多時都會面對失敗，但我不怕，希望失敗之後就是成功，可以打得更好，我會繼續努力練習。」

去年6月打入美國公開賽最後一圈賽事的吳璧源今年9月才轉為職業球員，今天在香港公開賽首日賽事以高標準一杆完成。說到這天的表現，他搖了搖頭，期望次日有更佳表現：「今天的表現不是特別好。香港的場地雖然比較短，但難度十分高，果嶺有點陡，球速會較快。」

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