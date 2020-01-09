菁英盃　理文傑志又要為3分鍊過喇！

「菁英盃」A組分組賽周五(10日)晚8時於旺角大球場上演，由理文火併傑志。兩軍位處小組中下游，為追趕榜首保出線希望，必會踩油搶3分，為球迷送上一場精彩好波！

賽前以4分排小組第4的理文出線形勢被動，上仗對標準流浪一戰成功打開勝利之門，該仗替球隊力保不失的U22門將高俊謙稱自己表現只屬不過不失，今季首次上陣便零封對手全賴隊友之間通力合作，未來仍需在細節上做得更好！

今仗面對強敵傑志，高俊坦言心情或多或少都會緊張，加上傑志前場擁有多名質高的外援，需謹慎應付。最後一屆以適齡球員身份出戰的他，盼望能繼續做好自己、保持集中，協助球隊取勝之餘，繼續爭取上陣機會！高俊雖然只有21歲，但他早前已與女友完婚，他甜笑地說今仗希望能以好表現答謝家人支持：「結咗婚之後唔使諗咁多嘢，老婆同阿媽嘅支持係推動我成長嘅動力！」

暫以7分排第3的傑志，今仗若能擊敗理文，便能登上小組榜首。過去4場「菁英盃」分組賽均有上陣的17歲左閘陳晉一明言，除了要好好執行教練部署，還要注意理文的罰球戰術以免重複犯錯。今季從中場轉任後衞，「阿一」坦承近年轉變比較大，自己在細節上仍做得不夠好，雖然對今季表現尚感滿意，但依然希望在比賽中審視自己的不足並加以改善。

「阿一」去季的表現相信球迷仍記憶猶新，此子上季差點在亞洲賽取得職業生涯首個入球，他強調今仗不會以入球為首要目標，最重要還是球隊能贏得比賽，向決賽邁進！