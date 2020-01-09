【東體爭議】阿根廷的未來屬於伊卡迪

阿根廷國家隊近十幾年一直有「美斯依賴症」，球隊以佢為中心，搞到變成「一人球隊」，美斯近年愈來愈想淡出國際賽，但阿根廷又冇1位具份量球員填補呢個「權力真空」，主帥同美斯本人都進退失據。

其實阿根廷鋒線不乏人才，特別係效力巴黎聖日耳門(PSG)嘅莫路伊卡迪大熟大勇，上場法甲更加大演帽子戲法，兼貢獻1次助攻，搶晒兩位巨星隊友尼馬、基利安麥巴比風頭。

莫路伊卡迪一向係高產射手，效力國際米蘭期間於意甲上陣188場入111球，今季被外借去PSG表現更神勇，於各項賽事上陣19場入20球，可見同美斯一樣都係「高效殺手」。值得一提，伊卡迪同美斯同屬巴塞青訓產品。

不過，莫路伊卡迪多年來冇乜國家隊運，至今只為阿根廷上陣8次入1球，當中原因一來阿根廷鋒線競爭激烈，二來伊卡迪效力森多利亞期間，搭上隊友兼同胞麥斯盧比斯嘅老婆娜拉，最終導致對方離婚，令自己聲名狼藉，歷任阿根廷主帥對佢避之則吉。

隨住麥斯盧比斯表示原諒莫路伊卡迪，阿根廷鋒線亦已老化，美斯及阿古路分別32及31歲，26歲嘅莫路伊卡迪正值當打之年，而且喺球會交出亮麗成績，阿根廷領隊史卡朗尼都係時候徵召及重用莫路伊卡迪，擺脫「美斯依賴症」，為國家隊揭開新一頁。

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