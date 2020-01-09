足總公眾諮詢會講「2034」大計

為尋求公眾意見以制定《展望 2025 策略計劃》，香港足球總會於今明兩周舉行共4場名為《對談港足─展望 2025 策略計劃》的公眾諮詢會。首日會談周四（9日）假奧運大樓賽馬會演講廳進行，足總公布5項為期15至20年的中長期目標，其中包括進身2034世界盃決賽周、2023年起更改聯賽賽期至1至12月、2020起逐漸實施球隊自行管理主場制度等。

當日列席講者包括足總CEO溫達倫（Paul Woodland）、董事陳志康（Cow Sir）、特別顧問伍健、港隊主教練麥柏倫（Mixu）、技術總監艾拿臣等。會談以董事陳志康簡介計劃書揭開序幕，足總為未來15至20年足球發展制定5項大目標：香港2034計劃、推動香港隊進步、有穩定參賽球隊的聯賽、全民足球、穩定財務狀況。

「香港2034計劃」為一項力求進身2034或2038年世界盃的長遠目標，目標概要如下：

- 足總計劃從現時約5至15歲的青年球員實行精英制，從U10開始尋找具天份球員以集中培育，期望他們成為2034年打入世界盃決賽周的球隊主力

- 設立U14至U18的青年超級聯賽，並賦予青年超聯球隊享有場地租用優先權

- 在2025年起設立以西班牙「拉馬西亞」風格為基礎的足球培訓設施，當中設有宿舍、飯堂等設備以讓年青球員能集中訓練，提升訓練量

- 訂立梯隊標準訓練陣式：U10至U12 7人隊：321；U14或以上11人隊：433

「推動香港隊進步」目標概要

- 在不強求提升國際排名的前題下，尋找適合的友誼賽對手（即不採取所謂刷分的方式）

- 以433為港隊主要陣式，需要時變陣451或4231

- 訂立在2020至21年球季起，每場港隊賽事均至少有1萬5千名觀眾的要求

- 在能力相若下，優先選擇土生土長的年青球員入選港隊

- 仿效日職、韓職，於2023年更改聯賽賽期為1月至12月，同時在夏季盡量避免在中午進行賽事

「有穩定參賽球隊的聯賽」目標概要

- 2023年起，主場分配以2年為一周期

- 2020至21球季起，部份超聯球會可選擇自行管理主場賽事

- 2021至22球季起，仿效歐洲實施財政公平競技政策

- 鼓勵球隊邀請更多如科蘭般的球星加盟

「全民足球」目標概要

- 在不同層面加強推廣小型足球運動，包括室內5人足球

- 女子足球制訂2030年打下亞洲盃決賽周的目標

- 增加女子足球代表隊的國際比賽

- 為具潛質的女子球員提供精英發展

- 與政府商討，在九龍西北或新界西北，興建類似將軍澳足球訓練中心的設施

「穩定財務狀況」目標概要

- 發展「香港2034計劃」、香港隊及港超聯成為主要的市務資產

- 開發現金儲備

- 利用人力資源管理和評核，以確保足總具有質素表現

對談期間，參與者為計劃提供不少意見。有人提出，期望足總積極爭取申辦如亞少盃、亞青盃等洲際賽事，以讓港隊以東道主身份參賽以提升競爭力。董事陳志康回應指，受制於球場、訓練場等硬件配套不足的情況下，香港恐怕未能申辦此等多國參與的國際賽事。不過「Cow Sir」補充，足總會積極考慮舉辦僅數支球隊參與，類似「四角賽」型式的賽事，以讓港隊或其梯隊有更多比賽機會。

有球迷則提出與政制有關的建議，希望足總向政府反映，能否縮短部分具華人血统，或土生土長的本地球員，用以作入籍條件的居港時間。特別顧問伍健指，此問題受限於國籍法，足總可做的不多。另外，有人再次提出一直備受民間討論的「本地波賭博合法化」，伍健回應指，據他所知，現階段政府以及賽馬會對此的態度偏向消極，至少數年內都難有討論餘地。此外，有球迷建議足總向康文署協議，讓港超球隊享有球場特別使用權、草地管理權等，伍健指會積極與政府商討。

其他建議有：

- 與多區區議會合作，在民間派發門票，鼓勵市民入場

- 聯賽改行3循環制，減少或取消「菁英盃」

- 與越南、馬來西亞等東南亞國家協議，新增一個為香港球員而設的外援名額

- 向康文署爭取放寬球迷打氣工具，如大聲公、大鼓等限制，減省申請程序

- 香港隊比賽改行電子門票制，減省購票繁複程序

- 從歷史角度，向公眾推廣香港足球，並定期設立博物館形式的攤位，鼓勵更多球迷關注港足