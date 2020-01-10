美斯冇晒計　巴塞末段突然崩潰出局

移師沙特阿拉伯嘅西班牙超級盃周五(10日)凌晨上演另一場4強大戰，結果巴塞隆拿在領先2比1優勢下，末段突然崩潰連失兩球，以2比3不敵馬德里體育會，皇馬對巴塞嘅夢幻決賽打唔成，今屆賽事將由皇馬對馬體會，於沙特上演馬德里打吡爭冠。

巴塞雖然主導賽事，控球率73%，射門16次9中，但對住擅守嘅馬體會攞唔到着數，半場踢成0比0，下半場重開17秒立即失守，馬體會於前場一輪互傳，最終由佐治高基於12碼點勁射破網，馬體會領先1比0。

巴塞失守後爆發，51分鐘蘇亞雷斯同美斯禁區頂做單擋，美斯扭過兩名後衞勁射扳平1比1，呢位阿根廷球王於59分鐘再度破網，翻看VAR判斷美斯控波時犯手球，入球被推翻，錯失反先機會。

62分鐘巴塞終於反超前，佐迪艾巴左路大腳送入禁區，蘇亞雷斯小禁區頭槌勁頂被擋出不遠，基沙文近門頭槌補中，為巴塞頂成2比1。72分鐘巴塞再送球入網，維達爾右路送予碧基近門撞射破網，但VAR判決維達爾越位，巴塞再食詐胡。

巴塞未能拉開比數，踢到末段終於出事，馬體會今仗6射6中，臨尾兩腳砌低巴塞，81分鐘馬捷恩佩雷斯單刀入禁區巴塞門將尼圖掃跌博得12碼，艾華路莫拉達主射扳平2比2，86分鐘巴塞又畀對手單刀，安祖哥利亞起腳省中尼圖彈高入網，馬體會反勝3比2完場。