【英超】錘仔幫今晚爆「錫」

周五深夜英超獨腳戲，錫菲聯主場迎戰韋斯咸，錘仔幫辭退前主帥比歷連尼，請得莫耶斯二進宮執教，他上任後成功改善防守表現，近2仗全勝之餘，更成功保住清白身。

不過韋斯咸作客踢法較保守，近5場作客4次開2球或以下，上仗英足盃面對英甲分子基寧咸都只能以2:0取勝，攻力不值得高估。

況且錫菲聯踢法夠硬净，近5場聯賽全開2球或以下，今場有本錢抵擋韋斯咸攻勢，中位數2.5球入球細好路。

名家：臻贏特

直播表

周五4:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs FC悉尼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五6:15pm U23亞盃 越南U23 Vs 阿聯酋U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周五9:15pm U23亞盃 北韓U23 Vs 約旦U23

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六3:45am 法甲 雷恩 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六4:00am 英超 錫菲聯 Vs 韋斯咸

Now 621