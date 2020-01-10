【東體爭議】曼聯靠麥湯米尼死得啦！

英格蘭中場新星麥湯馬米尼被視為曼聯今季表現最出色一員，尤其近排佢因傷缺陣，近令「紅魔鬼」戰績下滑，攻守都出現不穩情況。正當大家都吹捧麥湯米尼係曼聯未來希望，近日曼聯名將保羅柏加就出嚟大唱反調，話麥湯米尼只係現代版沙維治，難登大雅之堂，仲話如果曼聯中場要靠麥湯米尼，呢隊曼聯真係死得啦！

23歲嘅麥湯米尼係曼聯今季表現最穩定同搶鏡一員，開季至今踢咗21場，但由於早場喺拆禮物日贏紐卡素場波膝部受傷，一直休戰至今，而「紅魔鬼」喺佢缺陣之下，連輸畀曼城同阿仙奴，足總盃都只係打和狼隊。

從表面睇，「麥湯」對曼聯嚟講真係好重要，不過曾經幫曼聯贏過兩次英超嘅名將保羅柏加就絕對唔認同，形容佢同早年嘅曼聯青訓產品沙維治一樣，技術唔差，但從未代表過曼聯一隊出戰，最慘係踢波唔用腦：「麥湯米尼就係依家曼聯面對最大問題嘅好例子，佢只係識跑嚟跑去追住人踢，根本係現代版沙維治，但我哋需要嘅唔止係咁。如果有人話曼聯十家好懷念麥湯米尼，呢啲人肯定唔係真正曼聯球迷。佢之所以受傷，係因為佢想踢人，然後整傷自己。如果有人認為曼聯係咁踢波，咁佢哋一定未經歷過曼聯嘅好光陰。」

呢位前英格蘭國腳右閘之後繼續開火：「每次只要蘇斯克查睇吓條中場線，我會好奇怪點解佢仲未變光頭，皆因佢會發現，自己諗到腦痲痺都喺曼聯搵唔到個真正中場。無論每次佢派邊個落場，都唔可以肯定運作得到。如果你係踢前鋒，你都唔知係咪真係有波會交到畀你。如果你踢後衞，你會知道對方個波會直接踢落嚟後場。依家曼聯個中場就係問題，根本完全發揮唔到作用。」

保羅柏加之後建議領隊蘇斯克查應該搵多個夠級數助教幫吓自己，至於一月增兵，佢話：「其實唔一定係買最頂級球星嚟解決問題，更何況頂級球星依家都唔肯嚟曼聯啦！我哋可以檢討吓戰術運用，問題係咩戰術都好，都要你班球員明白同執行到，依家問題係曼聯都唔夠好嘅球員去執行戰術。」柏加強調依家問題都唔係蘇斯克查解決得到，事關最大問題係曼聯根本唔夠好球員咁話！各位「紅魔鬼」球迷，堅灰喎！