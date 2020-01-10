【衝擊奧運】曹星如赴歐備戰：望對手折磨我

這段日子積極且低調練習的曹星如，與本報記者暢談備戰奧運外圍賽，Rex心情靚靚有問必答，流露出他對未來挑戰的期待。

香港拳擊隊周四（9日）出發前往保加利亞集訓兩星期，備戰二月在武漢舉行的東京奧運亞洲及大洋洲區資格賽。不明原因肺炎於武漢當地爆發，曹星如（Rex）和另外兩位隊友譚駿軒和簡亮泰（阿泰）都直言「擔心」，惟香港拳擊總會至今仍未收到國際奧委會有作任何調動安排，故目前仍按原定計畫作準備。而曹星如則懷着興奮心情出發，坦言「希望集訓時接觸不同類型和風格的選手，可以再遇一些強勁的對手，折磨一下我！」

自2018年11月底宣布轉戰業餘拳壇後，Rex絕少接受傳媒訪問，他見記者即靦腆地笑了笑並問道：「問題會不會是很刁鑽？」我連忙搖頭便開始向「神奇小子」提問。

帶着職業22連勝的紀錄，大家對Rex信心滿滿，期望他能適應過來重新出發，挑戰更高榮譽；偏偏他在業餘賽的發揮並不如所想的順利，先後到上海及荷蘭作賽均落敗：「依家狀態好啲啦，朝着好的方向邁進，但要更努力去裝備自己，到比賽時會更加好，盡力吧！」他抓了幾下後腦勺，一如以往的謙虛。

Rex比喻職業拳賽如長跑一樣，即使起步未能在有利位置出發，仍可在之後的路程加速追趕，但是業餘拳賽只有三個回合，要贏就每一回合都要果敢決定，速戰速決是對Rex的一大挑戰：「自己臨比賽時就會有壞習慣出現，就是以前打職業時，比賽開頭會放慢打，試探一下對手的打法、套路，即使我輸了一、兩個回合，我還有後面可以追，將局面扳回來。但業餘比賽只有三個回合，如果一開始放軟手腳慢慢來，就等同將第一回合拱手相讓，那後面便要連追兩個回合才可贏得比賽，所以第一回合就已經要發力衝。我正嘗試去改，但真的很難搞！」

距離東奧資格賽不足一個月的時間，Rex不敢有半點鬆懈，對每個將會迎戰的對手都一視同仁：「所有對手都好強勁，認真㗎，不論對哪一個國家的選手都要出盡全力！業餘的比賽以抽籤形式決定，未到比賽都不會知道對手是誰，所以要習慣快速適應對手的風格，再想辦法拆解。」對於保加利亞集訓，他表示：「希望在集訓時接觸不同類型和風格的選手，可以再遇一些強勁的對手，折磨一下我！」

比賽節奏和對手拳路對Rex是一大挑戰，而對於75公斤級代表「阿泰」來說，飲食是他在拳擊路上的一大阻力：「我已經戒食飯一段時間，但煎炸食物和珍珠奶茶真的很難忍手，有時會偷偷地買，食完飲完便在訓練時落力點，多做幾輪補回來。」剛剛大病初癒的他，希望可以保持健康的身體，期望到外集訓時見識及學習到不同的訓練方法，提升自己的實力。

東奧拳擊亞洲及大洋洲區資格賽將於下月3至14日在武漢舉行，選手屆時將競逐每個組別的4至6個名額，例如曹星如所處的57公斤級別，就有6個奧運入圍資格，連同其他三個洲份的選手齊闖東奧。若然2月份未能入圍，仍有機會在5月份法國的最後賽事中爭奪入場券，最終該組別一共有28位奧運選手參加。

採訪：伍靖華

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