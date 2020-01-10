熱刺斟掂A米射手！將簽約3年半

熱刺宣布前鋒哈利卡尼因為左腿肌腱斷裂，需要抖到4月先至可以復操之後，會方亦隨即展開增兵行動，趁今個月冬季轉會市場簽入前鋒，頂替卡尼嘅位置。

英國各大傳媒都指，熱刺已經同意用2800萬鎊收購AC米蘭前鋒比亞迪克，可望於48小時內完成體測，預料雙方將會簽約3年半。

英國《太陽報》指熱刺將會先支付2380萬鎊轉會費，另外有420萬鎊浮動轉會費因應呢位24歲波蘭國腳表現而定。

熱刺原本計劃用球員加錢收購比亞迪克，但A米要求以全數資金支付，呢支倫敦勁旅考慮到情勢危急，惟有答應AC米蘭要求。

比亞迪克上季意甲射入22球，表現一鳴驚人，被譽為「新羅拔利雲度夫斯基」，但佢今季狀態低迷，踢18場聯賽只入4球，加上A米早前簽入瑞典神鋒伊巴謙莫域，令比亞迪克作用進一步下降。

有傳伊巴謙莫域私下表示，比較想同葡萄牙小將拉菲爾利亞奧合作攻堅，似乎想逼走比亞迪克，A米順伊巴嘅意，將呢位波蘭國腳賣走。

不過，遠水救唔到近火，熱刺將於周日(12日)凌晨英超主場鬥利物浦，比亞迪克趕唔切披甲，領隊摩連奴要諗下計，點樣排陣應付紅軍。

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