4位香港球手入決賽！迪蘇沙轉彎入洞超勁

經過兩輪賽事，4位香港球手——楊曉威、迪蘇沙（Leon D’Souza）、伍城鋒和楊慕天，成功晉級香港高爾夫球公開賽決賽，其中迪蘇沙今日（10日）發揮不俗，以低標準1桿的69桿完成18洞，並列第34位，繼2017年後再次挺進決賽周末。澳洲球星奧爾斯比（Wade Ormsby）維持手感，抓了6隻小鳥，以低標準9桿的總成績高踞榜首。另一頂級球星、愛爾蘭的羅利（Shane Lowry）狀態漸佳，爬升到第7位。

迪蘇沙今日從第1洞出發，第2洞即吞柏忌，但未有影響信心，隨即抓到小鳥扳平桿數。儘管他在第8洞再吞柏忌，幸在第16和18洞收穫小鳥，最後一記推桿更加轉彎入洞，讓人拍案叫絕。總結兩輪成績，他以低標準1桿的139桿躋身決賽。

2017年，當時19歲的迪蘇沙初戰香港高爾夫球公開賽，便闖進決賽，最終排名第41位。相隔兩年，他自信已經成為經驗更豐富的球手：「前年的晉級經驗非常寶貴，再次參賽，我對果嶺、球道更加熟悉，佔據一定優勢。」與4位本地球手共同挺進決賽，也讓這位香港土生土長的菲葡混血兒倍感興奮。他特別稱讚本地排名最高、總排名第24位的楊曉威，「他年輕，有天賦，初次參賽便一舉晉級，我很替他開心。」

另外，前英國公開賽冠軍羅利今日發揮出色，抓到5隻小鳥，僅在第7洞失手吞下柏忌，以低標準4桿的66桿完成次輪，排名亦從第20位，攀升到第7位，將於明、後兩日競逐高達100萬美元的獎金。他滿意是日表現：「無論何時，打出66桿總是讓人滿意，尤其是在這樣刁鑽的球場。相信果嶺會在周末變得更硬，必須更精準地擊球。」

香港高爾夫球公開賽——決賽周末

日期：1月11日至12日

地點：粉嶺香港哥爾夫球會

門票：港幣400元

網址：www.thehongkongopen.com