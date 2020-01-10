【東體爭議】迪基亞回塘　曼聯應重用軒仔

曼聯近年後防線表現備受批評，即使今季以天價簽入中堅哈利馬古尼，亦唔見大改善，甚至連一向穩健嘅門將迪基亞水準都走下坡，上月對住當時包尾嘅屈福特，竟然「派膠」連累球隊輸波。

所以有輿論認為呢位29歲西班牙國腳已經回塘，甚至有傳曼聯領隊蘇斯克查有意收回外借畀錫菲聯嘅甸恩軒達臣，取代迪基亞把關。

迪基亞已經效力曼聯9季，4年前幾乎轉投皇馬，隨住成魔時間愈嚟愈耐，加上曼聯近年成績欠佳，令佢意興闌珊，今季幾經波折之下先至續約，但留住佢嘅人，留唔住佢嘅心，「迪迪仔」鬥心明顯不復當年。

因此，蘇斯克查想用甸恩軒達臣取代迪基亞，其實有道理，首先呢位22歲英格蘭小國腳比迪基亞年輕7年，仲有大把進步空間，亦符合年輕化方針。

其次，甸恩軒達臣未經歷過費格遜執教時期，捧盃捧到手軟嘅年代，佢對爭冠嘅饑渴感，一定強過迪基亞。

第三，迪基亞已經佔據曼聯正選門將9季，如果甸恩軒達臣可以取代佢，實屬難得嘅成就，相信佢到時會更加有榮譽感，專心為曼聯賣命。

事實上，甸恩軒達臣今季表現更勝迪基亞，英超上陣20場有7場保持不失球，迪基亞上陣21場只有3場不失球。

甸恩軒達臣撲球成功率有75.53%，亦高過迪基亞嘅68.75%，的確有足夠實力取代後者。

曼聯可以趁迪基亞現時仍然值錢，將佢出售，然後重用甸恩軒達臣，仲可以用賣走迪基亞嘅轉會費簽入新兵，一舉多得。

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