菁英盃　陳晉一「開齋」！傑志4比1挫理文

「菁英盃」周五晚（10日）假旺角大球場上演的A組賽事，傑志憑着費蘭度個人梅開二度，加上蘇沙的「世界波」及17歲小將陳晉一取得其職業生涯的首個入球，以4比1擊敗理文，在全取3分後暫居小組榜首。

「藍鳥」開賽僅4分鐘便先告領先，費蘭度接應蘇沙右路傳中跳頂得手，理文於3分鐘後雖有小將周家樂娥媚月頂博得罰球並親自主理直射，被郭劍橋接住，「黃衫軍」隨後戰至17分鐘再有亞哥斯達左路禁區頂突施冷箭僅告出界。

傑志於29分鐘先後有兩個入球機會，先有蘇沙右路帶入禁區快射被高俊接實，而1分鐘後巴拉克妙傳予蘇沙起腳被高俊撲出不遠，洛迪古斯第一時間補射，卻被劉學銘護空門。傑志戰至39分鐘將比數拉開，蘇沙殺入中路左腳勁射死角入網， 而費蘭度則於44分鐘入楔禁區接應羅梓駿長傳一頂入網，將領先優勢擴至3比0完半場。

於下半場分別換入林恩許及鄭展龍的傑志，戰至64分鐘再有入球進帳，陳晉一跟鄭展龍撞牆殺入左路禁區近射得手，不過於70分鐘有迪奥高主射罰球被郭劍橋的理文，71分鐘則由基華尼頓博得12碼，並由沙普夫操刀射入破蛋的一球。「藍鳥」戰至82分鐘再出現入球機會，費蘭度左路推進越過迪奧高起腳，被高俊將皮球沒收，傑志最終以4比1擊敗理文，在全取3分後以10分暫居榜首，但比獲得9分的香港飛馬及東方龍獅多踢1場。

理文主教練陳曉明賽後表示對賽果感失望，雖然球隊賽前在小組並非處於前列，但假若贏波仍有機會爭取出線，然而在面對着有部份U22適齡球員受傷未能跟操，今仗正選只能安排U18小將曾家進上陣，再加上中堅余煒廉停賽，球隊在賽期突然加插在空檔期下，球員狀態尚未趕及回復，因此與對手存在距離。