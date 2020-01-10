為贏波　瀟灑哥竟然教拉舒福特爆粗

曼聯日前喺英聯盃主場輸畀曼城1比3，前鋒拉舒福特為「紅魔鬼」射入1球，叫做保住爭取奇迹反勝嘅唯一希望。前曼聯名將射手貝碧托夫近日受訪，公開向「福仔」教路，話如果想反勝對手，甚至將來踢得更好，一定要學識對隊友強硬啲，甚至係爆粗都好，總之要令隊友交波畀自己，先至可以發揮到潛能，為球隊帶來勝利。

「瀟灑哥」話：「拉舒福特要對隊友強硬啲，如果有需要情況，要同人嘈的話，就直接講ＸＸ快啲畀個波我！照講（粗口）啦，唔緊要，你要展現出你個性同求勝慾。鬧又好，打又好，為咗贏波，做乜都冇所謂，你就ＸＸ佢啦！」

「福仔」近19場入14球，狀態一流，但貝碧托夫懷疑曼聯仲未用盡佢潛能：「呢個係拉舒福特又一個靚波（入曼城嗰球），真係超快反擊。曼聯陣內有唔少快速球員，但就冇好好利用呢個優勢。依家班波最大問題係啲快嘅球員成日上腳，唔識利用佢前面嘅空位；而當佢哋想利用空位去跑番段，班中場又睇佢哋唔到冇交波。如果我好似拉舒福特咁快，但走完3段都冇人交波畀我，第4次唔會再嘥力去做，呢個係心理問題。你一定要了解你隊友，知道邊個會交波，邊個會走位。呢啲係細節，但係最重要。」