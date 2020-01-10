菁英盃　冠忠南區為3分　唔放過「綠戰士」

周六(11日)下午2時30分「菁英盃」續安排賽事上演，B組兩支區隊冠忠南區與和富大埔在旺角大球場正面交鋒。目前此組形勢緊湊，位列次席的冠忠南區為求出線，今仗不容有失；榜尾大埔出線機會渺茫，惟仍需一場勝仗提升士氣。兩軍命途各異，但目標一致，勢必拚盡全力，將勝利據為己有！

B組前列4隊僅現時相差1分，榜首之爭極為激烈，目前第2的冠忠南區，今仗只要不敗便能重回榜首，20歲中場陳凱柏（Paco）希望能夠踢足全場兼交出入球或助攻，協助球隊贏波，以爭取闖入決賽：「過去兩屆我哋4強都入唔到，今屆小組首名能夠直入決賽，今場波贏到嘅話，對我哋出線好有利！」談到今仗對手和富大埔，Paco透露自己曾與效力大埔的方俊業在浸大並肩作戰，Paco特別指出需提防此子速度。

已是第3季征戰「菁英盃」的Paco坦言今季在體能有所進步，加上上陣時間比之前多，令自己心態上更放膽。他亦明言要透過「菁英盃」為未來鋪路：「如果你要爭取其他比賽踢正選，你對住對手嘅U22就更加唔可以輸畀佢哋！」

和富大埔於「菁英盃」分組賽表現低迷，3戰全敗在B組敬陪末席，18歲左後衞楊紫彬（Ben）盼能以勝利報答球迷：「我自己以前都係大埔球迷，同啲球迷好熟，以前同佢哋一齊嗌，依家到佢哋幫我嗌嘅時候，真係唔想辜負佢哋嘅支持！」今仗面對冠忠南區，Ben表明渴望與南區的鄭進泓較量：「我由U12同佢鬥到依家，好想睇吓大家依家水平去到邊！」

去仗對陣佳聯元朗時，Ben在原任隊長陳文輝手上接過隊長臂章，首次於職業層面成為「大埔隊長」。雖然時間只有約5分鐘，但他坦言難忘：「因為自己喺大埔住，亦都係大埔嘅青訓，戴上個章真係好有歸屬感，唔想場波咁快完！」