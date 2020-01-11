主力受傷+派膠+補時詐胡　韋斯咸超慘敗

92分鐘球隊追平，莫耶斯慶祝激動到幾乎爆血管；但VAR推翻入球，「莫天才」面如死灰好陰公。周五深夜英超獨腳戲，錫菲聯主場對韋斯咸，錘仔幫今場堅唔好彩，首先有門將法比安斯基受傷，繼而「後備龍」大衞馬田送禮累球隊落後，再加上2食詐胡，莫耶斯重返韋斯咸後嘅首次落敗，堅係三重打擊。

於開賽初段法比安斯基就受傷，錫菲聯亦憑主場之利取得甜頭，11分鐘艾根接應左路角球8碼點勁頂，僅僅高出。19分鐘主隊左路罰球斬入禁區，隆特史譚接應二傳左腳一抽，被敵衞用腳閂走。韋斯咸亦有機會，但菲臘比安達臣壓入禁區一射龍都唔中，半場互無紀錄。

換邊後錫菲聯愈攻愈勁，約翰費歷克禁區外勁射被擋出，跟手再次勁射柱邊出界。54分鐘，客軍門將大衞馬田地波送前完全錯位，約翰費歷克偷到個波壓入禁區交橫，奧利華麥貝尼一射入網，主隊領先1:0。

韋斯咸之後有機會扳平，67分鐘開個好靚罰球入禁區，施巴斯坦賀拿第一時間射入，但越位在先慘食詐胡。82分鐘，主隊後衞艾根於後場跣腳，蘭仙尼空晒殺入禁區窄位狂抽，畀甸恩軒達臣封位救到。92分鐘迪格蘭賴斯禁區外妙傳，辛迪加斯右腳射近柱入網，莫耶斯激動到振臂高呼面都紅晒，但原來賴斯傳送前個波打到手，VAR推翻入球，大家都諗到「莫天才」有幾失望。莫耶斯回歸球隊2連勝後終於輸波，21戰只得22分，僅比尾三般尼茅夫多2分。