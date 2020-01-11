7600萬鎊！曼聯力斟西班牙全能天才

曼聯中場傷兵多，逼球會高層重金出手，以7600萬鎊力斟西班牙天才全能中場！保羅普巴剛做手術有排抖，麥湯米尼亦復出無期，據意大利傳媒報道，曼聯欲於今個轉會窗，出天價狂撬拿玻里西班牙國腳法比安彭拿。呢名23歲好波之人，能勝任中場所有位置，皇馬同巴塞都對佢流晒口水，唔知曼聯今次能否搶人成功呢？

曼聯中場人才短缺，最有卡士、最有前途嘅2位大將，於短期內都難以復出，其餘人腳如費特洛迪古斯、安達斯彭利拿、桑馬達、尼曼查馬迪同連格等都難當大任，紅魔鬼要力搶前4位置，靠呢班人腳難以成事，故蘇斯克查希望於今個轉會窗，重點加強中場實力。

法比安彭拿年紀輕輕，但踢法相當成熟而且極富頭腦，已經入選西班牙國家隊，並且成為正選，反映佢卡士有幾高。佢最擅長位置係防中，但亦可推前一格造波，呢個建基於佢嘅超高足球智慧同穿針引線嘅能力。如果有需要，法比安彭拿更可充任左、右中場，就係呢點已經令2支西甲班霸流晒口水，視佢為未來棟樑。

《calcionapoli24》報道，曼聯已將法比安彭拿視為頭號收購目標，拿玻里主席迪羅蘭迪斯舊年講過，法比安彭拿值1.5億歐元，但據了解只要曼聯肯畀7600萬鎊就有得傾。