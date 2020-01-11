利物浦鬥熱刺　高普鬥摩佬邊個贏多啲？

英超1哥利物浦，今輪聯賽作客熱刺遇上考驗，球壇2大教頭高普同摩連奴再次正面對撼。高普近年呼風喚雨，近半年進入收成期，帶領利物浦連奪歐聯、歐超盃同世冠盃，今輪遇上熱刺，究竟摩連奴仲有冇法寶，可以阻止紅軍繼續贏波呢？

雖然近年摩佬稍為回塘，但摩佬的確係一化教頭，但自12年鬥高普起，數據上就落入下風。於歐聯2次帶領皇馬鬥多蒙特，皇馬都被淘汰出局，4次對賽僅取得1勝1和2負。進入英超時代、回歸車路士15年對利物浦，主場亦不敵利物浦1:3。

到執教曼聯，摩佬用大巴戰術對付高普，頭4次對賽錄得1勝3和不錯成績，但到18年12月，曼聯去到晏菲路全場捱打、被對手取得超過30次射門，最後輸1:3完場，摩連奴亦因此被炒，失業幾近1年。埋單計數，摩連奴對住高普成績為2勝4和4負，今次雖有主場之利，但王牌哈利卡尼因傷缺陣，要保不敗唔易。

直播表

周六11:45am◢澳職◢威靈頓鳳凰◢Vs◢西悉尼流浪者

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周六2:00pm◢澳職◢布里斯班獅吼◢Vs◢墨爾本城

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周六4:30pm◢澳職◢珀斯光輝◢Vs◢阿德萊德聯

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周六8:30pm◢英超◢水晶宮◢Vs◢阿仙奴

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周六10:00pm◢意甲◢卡利亞里◢Vs◢AC米蘭

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周六11:00pm◢英超◢曼聯◢Vs◢諾域治

Now 621

周六11:00pm◢英超◢李斯特城◢Vs◢修咸頓

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周六11:00pm◢英超◢車路士◢Vs◢般尼

Now 623

周六11:00pm◢英超◢狼隊◢Vs◢紐卡素

Now 624

周六11:00pm◢英超◢愛華頓◢Vs◢白禮頓

Now 625

周日0:30am◢法甲◢波爾多◢Vs◢里昂

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周日1:00am◢意甲◢拉素◢Vs◢拿玻里

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周日1:30am◢英超◢熱刺◢Vs◢利物浦

Now 621、611

周日3:00am◢法甲◢梅斯◢Vs◢斯特拉斯堡

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周日3:45am◢意甲◢國際米蘭◢Vs◢阿特蘭大

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