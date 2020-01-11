巴塞唔等得即換帥　高層飛中東搵名將救亡

一日之前，西班牙傳媒仲傳緊，話西甲班霸巴塞隆拿嘅高層對於主帥華爾維迪依然極度信任，會力撐到底。不過，嚟到今日，西媒口風一齊轉向，根據最新消息，巴塞管理層已經決定隨時會辭退華爾維迪，依家負責組隊嘅高層艾比達，仲已經飛赴卡塔爾，去同教波只有半年經驗嘅一代巴塞名將沙維商討，睇佢肯唔肯立即上任接掌巴塞！

查實沙維舊年夏天先退役，然後就即刻執教卡塔爾勁旅艾薩德，教波只係得半年經驗。不過，巴塞近況麻麻，啱啱喺西超盃4強出局，聯賽又畀皇馬追到氣咳，喺各界壓力之下，有傳巴塞高層選擇屈服，最快可能即刻換帥，最遲都係今個夏天，華爾維迪基本走硬，而有巴塞血統又深得球迷歡心，沙維自然係合理之選。

對於巴塞開畀沙維嘅合約，《馬卡報》同加泰電台都話，合約為期兩年半，沙維會隨時上任。其中加泰電台話沙維會喺一兩日之內回覆，而《馬卡報》則指，巴塞可能係自2003年以來第一次喺季中換帥。

至於《每日體育報》則指巴塞希望沙維等到夏天先入主魯營，華爾維迪將會教到季尾，事關暫時巴塞更衣室都仲係一面倒撐華帥咁話。另邊廂，艾薩德對於有關傳聞都唔多順氣，今日官方發聲明抗議：「沙維未來一定會返巴塞，因為巴塞一直喺佢心中；但目前而言，沙維仲係艾薩德主帥，佢會專注喺明天比賽。任何有關佢未來嘅對話，都必須通過官方渠道進行。」