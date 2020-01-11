高層奧脫福密斟　曼聯簽世界級中場快搞掂

曼聯簽世界級中場在望喇！根據英國多個媒體報道，「紅魔鬼」已經正式向葡超士砵亭報價，有意以5,500萬鎊收購中場波基斯費南迪斯。有報道指「波費」嘅經理人尋日已經現身曼聯辦公室密斟，相信交易勢在必行，有望周內成事！

有關曼聯買「波費」嘅消息，今次連可信性更高嘅《BBC》同《每日郵報》都有報道，《太陽報》話曼聯揸Fit人伍德沃德已經同士砵亭及「波費」經理人展開談判，仲開出咗5,500萬歐元報價。至於《每日郵報》甚至講「波費」經理人尋日朝已經現身曼聯辦公室，而士砵亭主席華蘭達斯都有積極同伍德沃德講數。

《BBC》記者史東透露：「有兩個唔同消息來源都證實曼聯想買費南迪斯！」而士砵亭主帥施拿斯都話：「失去費南迪斯係無可避免嘅事。」事實上，曼聯早喺舊年夏天已經想簽「波費」，不過當時價錢唔啱，佢哋都未夠決心，只係依家曼聯中場兩名大將保羅普巴同麥湯米尼都因傷長抖，「紅魔鬼」再唔出手買出場，想爭前四真係唔會有機會。唔係講笑，「波費」今季代表士砵亭上陣24場，攻入13球兼有13次助攻，有佢加盟，「紅魔鬼」戰鬥力應該可以大幅提升。

仲有，曼聯主帥蘇斯克查日前都公開承認過，曼聯有考察「波費」，而曼聯名將里奧費迪南仲係社交網表示：「我同球迷一樣，等緊球隊官宣費南迪斯加盟消息。」似乎各界都相信，「波費」入魔會極快成事。