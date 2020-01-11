菁英盃　冠忠南區升榜首全靠查維斯！

「菁英盃」B組分組賽周六（11日）於旺角大球場上演，由冠忠南區硬撼和富大埔。比賽尾段10人應戰的南區憑查維斯一箭定江山，成功擊敗大埔升上B組榜首。

上半場大埔積極搶攻，5分鐘，許嘉樂接應中村祐人傳送第一時間施射高出。3分鐘後，金玟基推順抽射卻越楣而過。南區站穩陣腳後亦製造出具威脅的攻門，14分鐘，陳廣豪偷得杜度腳下球後，窄位勁射惜被錢兆琛撲出。未能先開紀錄之餘，南區於23分鐘更收到壞消息，中場狄卡奧受傷需由陳肇鈞入替。此子一入場便差點取得入球，惜他的頭槌未能命中目標。及後大埔積極進攻，30分鐘，孫銘謙推橫勁射，惜被李溢晉沒收。5分鐘後，許嘉樂接應長傳窩利抽射僅柱邊出界。37分鐘，杜度近門衝頂，被李溢晉撲出。3分鐘後，陳文輝遠射又未能成功考驗李溢晉，雙方半場互交白卷。

易邊後，大埔繼續強攻，53分鐘楊賜麟右路勁射惜高出；1分鐘後，金玟基近門施射被叢振洪擋出。隨後戰情膠著，受壓的南區於68分鐘更傳來噩耗，叢振洪侵犯金玟基領第二面黃牌被逐。大埔隨即換入勞高加強攻力，此子於70分鐘接應角球跳頂僅越楣而過。屢攻不果的大埔於76分鐘反被南區一次突擊得手，查維斯單刀射破錢兆琛的十指關，為球隊打破悶局。落後的大埔積極反撲，惟金玟基於80分鐘的射門偏離目標。

4分鐘後，勞高與杜度連環叩關，惟始終未射破南區大門。89分鐘，大埔先有許嘉樂禁區右側窩利抽射；及後再有何振廷勁射，惟2次攻門都被李溢晉封阻。隨著補時階段杜度近射未能送入網窩，大埔最終以1球不敵南區，全取3分的南區亦升上B組榜首。

冠忠南區領隊貝可泓（Calvin）表示狄卡奧受傷和叢振洪被逐稍有打亂部署，幸好在10人應戰下，球隊專心一致做防守反擊，反而成功製造出空位，球員比賽態度值得一讚。他續指球隊今季在對手「心臟地帶」時所作的決定欠佳，期望能出任多個進攻位置的新援文迪斯能夠為球隊注入新元素。Calvin又謂目前只懂西班牙語的文迪斯與球員、教練合作得不錯，最快下場聯賽對大埔上演「地標戰」。