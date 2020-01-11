17歲香港新星勁威水　狂抓6隻小鳥

香港高爾夫球公開賽今日（11日）展開決賽周末。香港代表伍城鋒以低標準2桿的68桿完成18洞，與隊友迪蘇沙並列39位。他期望在煞科日力爭上游，為下月出戰Q School（Qualifying School），爭取職業巡迴賽資格建立信心。17歲的小將楊曉威打出大將之風，狂抓6隻小鳥，即使吞下3個柏忌，仍以低標準5標的總成績，攀升到18位。

決賽周末，粉嶺香港哥爾夫球會增添不少觀眾，72名晉級球手分成24組，分別從第1洞出發。以業餘身份出賽的伍城鋒，前期相對保守，一路打帕直到第8洞吞下柏忌。他未被影響信心，在第10、11和13洞收穫小鳥。即使隨後再吞柏忌，最後一洞亦以小鳥作結。連同前兩輪賽事，他以208桿（-2）的總成績，排名上升到39位。

「今日輕鬆一點。」伍城鋒笑說，心情不錯的樣子。「順利躋進晉級線，完成了第一個目標。接下來便是闖進前30位，還有一段距離，還需努力。」香港高爾夫球公開賽採用複合球場，結合了伊甸場和新場的特色球洞，他透露打法有所不同：「伊甸場盡量瞄準球道、果嶺，安全地打出去，起碼守住標準桿，再在新場多打幾隻小鳥。」

前年代表香港參加雅加達亞運，伍城鋒坦言，與亞洲頂尖球手會師大型運動會獲益良多。但問到會否再戰亞運，25歲的他搖搖頭，因為香港公開賽結束後一星期，他便會轉為職業球手，並在下月前往中國和泰國出戰Q School，爭取巡迴賽資格。

其他球手方面，澳洲的奧斯比打出低標準4桿的66桿，更在第3洞獵鷹，以197桿（-13）的總成績繼續高踞榜首，泰國選手Gunn Charoenkul以199桿（-11）緊隨其後。前英國公開賽冠軍、愛爾蘭的羅利排名稍有下滑，今日收穫3隻小鳥和1個柏忌的他，與另一星將、美國的費諾並列第9。

第三日賽事成績

排名 球手 桿數

1 奧斯比（澳洲） 197

2 Gunn Charoenkul（泰國） 199

9 費諾（美國） 203

9 羅利（愛爾蘭） 203

18 楊曉威（香港） 205

39 伍城鋒（香港） 208

39 迪蘇沙（香港） 208

66 楊慕天（香港） 214