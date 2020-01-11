【東體爭議】南野踢利記　超越唔到老孫

周日(12日)凌晨1點半將會上演英超大戰，熱刺主場對利物浦，今場波除咗係兩大名帥摩連奴同高普大鬥法之外，亞洲球迷都好期待雙方日韓球星南野拓實同孫興民對碰，想睇下邊位先至係亞洲球壇一哥。

日本新一代人氣王南野拓實今個月加盟如日中天嘅利物浦，證明個人質素已經屬於世界一線球員，先至可以獲得紅軍垂青。

不過，即將25歲嘅南野拓實依家踢利物浦，卻未必係最好時候，因為紅軍中場前人才濟濟，特別係「埃及文明」鋒線，穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼、羅拔圖法明奴屬於當今球壇最佳進攻組合，除非出現傷停問題，否則冇人可以撼動3人嘅正選地位。

換言之，南野拓實未來一段日子，上陣時間唔會多，甚至只可以踢本土盃賽，或者對弱隊嘅賽事，所以就算佢有超卓本領，恐怕都無用武之地，好難同屬於熱刺必然正選嘅孫興民相提並論。

27歲嘅南韓國腳孫興民已經效力熱刺第5個球季，累積射入47個英超入球，上月對般尼一役，佢表演「千里走單騎」，盤球狂奔大半個球場射入，被捧為「孫拿度」。

孫興民有今時今日嘅成就，除咗本身有實力之外，亦因為登陸英超時間合適，因為老孫當年加盟熱刺前，球隊已經連續3季未能打入英超前4位，加里夫巴利離隊後，一度需要重建，哈利卡尼亦剛冒起。

孫興民「天時」配合之下，獲得更多機會證明自己。南野拓實依家喺利物浦，難以好似老孫有咁多表現機會，甚至拖拖下，可能要黯然離開。

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