2‧23激鬥恩尼斯達　三浦知良：剝佢條褲

奧運年日職2月下旬先開打，但係隨住三浦知良星期六（11日）同回升J1嘅FC橫濱續約，肯定創出第35年出戰職業賽嘅紀錄，球迷嘅焦點集中咗喺2月23日FC橫濱作客神戶勝利船場波，因為到時大家可能欣賞到52歲嘅三浦知良同35歲嘅恩尼斯達，合演一場「87歲高齡剝褲大戰」！

FC橫濱為咗隆重其事，專登喺11日上午11時11分宣布同身穿11號球衣嘅三浦續約，2月26日就滿53歳嘅「King Kazu」，13個球季後回歸日職，必然會改寫J1最年長出場紀錄，唯一懸念係對神戶場開鑼戰，佢有冇份踢正選，同埋幾時會創造埋J1最年長入波紀錄啫。

兩個月前，FC橫濱仲為升班努力緊嗰陣，三浦知良已經話非常期待同「小白」交手，而且放言「我要扯甩恩尼斯達條褲」。今次機會嚟嘞，三浦知良自然會格外珍惜，近日佢就自費去咗關島進行個人特訓，日練3課，每朝5點40分就開始軀幹訓練，上晝做有球練習，下晝再操一課，連續催谷兩個星期。唔講唔知，三浦已經係第17年自發去關島特訓，呢種專業精神真係世上難求，抵佢踢到50幾歲仲有班落。

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