菁英盃　為3分　東方龍獅唔「流」手！

東方龍獅搶位硬砌標準流浪！「菁英盃」周日（12日）下午於旺角大球場上演A組分組賽，由東方龍獅對標準流浪。東方與榜首傑志僅有1分差距，今場全取3分即可重登「一哥」位置，鬥心毋庸置疑。另邊廂，標準流浪則希望藉着實戰不斷進步，力爭上游尋求「零的突破」。

東方龍獅目前與香港飛馬同得9分，但因對賽成績不及對手，故只排第3位，不過他們只落後榜首傑志1分，今仗只要贏波即登上榜首，令戰意更加熾熱。其中在對傑志一役中取得「士哥」的播磨浩謙（Tiger），亦強調贏波比自己入波與否更加重要︰「入咗球波點都會提升少少信心，但我會以平常心去對待每場波，當然都希望喺比賽交出入球或者助攻，但最重要都係球隊能夠贏波。」

Tiger亦指，希望今屆能夠協助球奪冠之餘，亦為自己完成本地主要賽事錦標的「大滿貫」︰「喺香港嘅錦標都差唔多攞過晒，係唯一菁英盃冇攞過，今年嚟到東方想喺自己仲係適齡球員嘅時候，可以攞到個冠軍，依家嘅目標一定係入決賽。」

連同首場因「換錯人」而被判輸，標準流浪至今4戰全敗，形勢相當不妙。惟升班功臣之一的鍾昇霖則表示，已逐漸適應港超的比賽節奏︰「今季踢番港超，初時會比較覺得比賽節奏快，但係依家踢咗好幾場之後都開始適應，其實上場都有啲問題同甩漏，表現算係勉強可以。」雖然球隊目前仍未於小組「開齋」，但「小霖」期望跟隊友們能夠繼續進步︰「教練平時練波都有鼓勵我哋，會多啲同我哋講番比賽上嘅細節，對住快速嘅球員要學識去留一步身位畀自己，同埋喺包位方面，同隊友嘅配合可以再加強啲。」