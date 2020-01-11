奧巴美揚入波食紅牌！阿仙奴踢到變三無

周六(11日)晚英超早場，阿仙奴只係踢咗15分鐘好波，就陷入困局，隊長奧巴美揚由入波功臣變成罪人，食紅牌被逐，成為兵工廠史上第3位同1場英超入波兼攞紅牌嘅球員。阿仙奴最終作客同水晶宮打和1:1，執到1分算好彩。

今場「倫敦打吡」，阿仙奴先聱奪人，開波僅12分鐘就打開紀錄，拿卡錫迪中路直傳，奧巴美揚入楔射入。

兵工廠採取傳控踢法，試圖控制戰局，但面對水晶宮嘅逼搶，卻被衝散隊形，組織唔到具威脅攻門之餘，後防仲不時出現混亂，被水晶宮壓返轉嚟打。水晶宮中場高耶迪有1次勁射，但角度太正，被門將賓特尼奴撲出。

換邊之後，水晶宮加強攻勢迅速扳平1:1，54分鐘佐敦阿休禁區內起腳，省中大衞雷斯改變方向入網。水晶宮得勢不饒人，米利禾積域起腳僅斜出。

兵工廠表現冇起色，入波功臣兼隊長奧巴美揚愈踢愈躁，喺66分鐘粗野飛剷對手麥斯美亞，球證睇完VAR後，直接出示紅牌將佢趕出場。阿仙奴踢少1人之下，幾乎再失1球，好彩有柏柏斯達夫普路斯護空門。

阿仙奴領隊阿迪達似乎想將曼城傳控踢法注入兵工廠，今場開波頭15分鐘的確似模似樣，但之後被水晶宮壓逼性踢法衝散，可見阿仙奴嘅人腳質素，未夠班駕馭呢種「高檔踢法」。

結果阿仙奴其餘時間都唔知踢緊乜，無隊形、無組織、無鬥心，被水晶宮控制戰局，又難怪奧巴美揚發火失控。或者阿迪達應該考慮用「弱隊戰術」，踢穩守快速反擊好過啦。

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