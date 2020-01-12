福仔200戰省2粒　曼聯醒神數諾域治

踢咗1個鐘唔夠，拉舒福特就梅開二度，加上安東尼馬爾爾同超新星格連活特各建一功，曼聯以狂風掃落葉姿態，主場狂數諾域治4:0全取3分。今戰係福仔第200場曼聯賽事，佢上、下半場各入1球，本季於各項賽事已攻入18球，可以話光芒四射！

曼聯隊長哈利馬古尼，早前傳出因臀部肌肉撕裂要抖1個月，但原來完全係流料，今仗正選登場踢足90分鐘，而前線2大射手拉舒福特同馬迪爾都當弗，相反諾域治就有正選射手迪姆普基缺陣，此消彼長下曼聯可謂佔盡優勢。今仗主隊領隊蘇斯克查派出桑馬達踢正選，此子亦以優秀演出回饋主帥信任，27分鐘佢右路扣入中路，起左腳傳向遠柱盲眼位，拉舒福特趕到左腳撞入，為曼聯先開紀錄。

曼聯之後氣勢大盛，29分鐘安達斯彭利拿右腳一抽太正被接實，3分鐘後福仔左路強行推進，終於搵到空位出腳，但射門角度太窄被接實，其後費特洛迪古斯禁區頂左腳一彎又唔中龍。完半場前諾域治有追平黃金機會，簡威爾禁區內起右腳射遠柱死角，迪基亞飛身單手神救。

換邊後5分鐘曼聯增添紀錄，諾域治門將告魯爾出迎，於禁區內撞低班頓威廉斯，球證直指12碼點，福仔操刀中鵠，領先到2:0。54分鐘曼聯開出短角球，桑馬達左腳斬靚波，安東尼馬迪爾門前頭槌頂入增添比數。之後蘇帥換入丹尼爾占士同格連活特，75分鐘，18歲嘅格連活特於禁區外左腳射遠柱網仔入，射成4:0完場。今戰曼聯前中後3線發揮理想，迪基亞亦有神救，相信曼聯球迷會睇得好過癮。曼聯贏波後22戰積34分，壓過錫菲聯升上第5位。