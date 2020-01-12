熱刺鬼揞眼射極唔入　利物浦贏波有運！

利物浦、熱刺各踢半場好波，但最終紅軍靠羅拔圖法明奴上半場一箭定江山贏1:0。紅軍上半場多次埋門，法明奴門前呃過對手狂抽領先，換邊後熱刺大反擊，搞到紅軍門前風聲鶴唳，但孫興民、盧施素先後浪費入波黃金機會，最終飲恨而回，摩連奴未能阻止高普繼續贏波，非常唔抵。

今仗摩連奴針對性部署，收起維頓漢派20歲小將坦根加落場打右閘，奧利亞推上打右中場，當受壓時奧利亞就褪後形成5人防線。熱刺上半場放棄控球，只利用孫興民及盧卡斯莫拉打反擊。利物浦一開波就有入波機會，2分鐘羅拔圖法明奴殺入禁區，左腳射遠柱被坦根加救空門，張伯倫再射又中柱，未能於早段開紀錄。熱刺屯重兵於後防，盧卡斯莫拉及孫興民先後於反擊中起腳，但都唔中龍。

利物浦受制於對手嚴密防守，到35分鐘先再有威脅埋門，法明奴同沙拿嚟個互傳落底出波，文尼凌空一射唔中龍。但球隊2分鐘後終撕破主隊防線，軒達臣葫蘆頂頭槌頂入禁區，沙拿得住個位分畀左路法明奴，法明奴左腳狂抽遠柱入網，領先1:0。43分鐘紅軍前場壓逼搶到個波，沙拿壓入禁區扭過坦根加左腳射近柱，柱邊出界，半場紅軍領先1球。

換邊後熱刺扭轉形勢射門大增，57分鐘，祖高美斯同阿諾特誤會，畀迪利阿里長驅直進入禁區，但起腳一刻畀華基爾雲迪積克閂到，之後奧利亞勁射被艾利臣接實。法明奴其後一射角度太正被接後又輪到熱刺攻勢，60分鐘孫興民於禁區起腳僅省中對手出底線。75分鐘，後備盧施素偷去韋拿杜姆腳下球，莫拉靚畀直線，孫興民空晒一射竟然高出，7分鐘後熱刺右路扯個靚波去遠柱，盧施素飛身一射以為入硬，點知未能中龍。89分鐘拉美拿禁區頂空晒遠射，又係有力度冇角度，過唔到艾利臣。熱刺射極唔入未能扳平，利物浦小勝1:0又攞3分，21場聯賽20勝1和，繼續向首個英超冠軍邁進。