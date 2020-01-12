【賽後解碼】精妙部署　摩連奴未回塘！

缺少王牌哈利卡尼，中場冇穆沙施素高、尼當比利，熱刺面對夫添利物浦，領隊摩連奴今戰於部署上已做到最好。要應付高速「埃及文明」，摩佬毅然棄用維頓漢、用上新仔坦根加，上半場完全壓制沙迪奧文尼；下半場適時換入盧施素及拉美拿，2人都有絕佳入波機會只係把握唔到，邊個話摩連奴已經回塘？

冇咗卡尼，熱刺進攻基本上起碼已斷半臂，摩佬決定利用孫興民及盧卡斯莫拉於前場用速度打反擊；而後場重用本季聯賽從未正選上陣、20歲嘅小將坦根加，配合艾達韋列特同達雲臣山齊士鎮守中路，奧利亞守嘅時候打右閘，一有機會就壓上助攻，喺完全冇防中嘅情況下，將艾歷臣縮後一格，企圖用佢同哈利雲克斯嘅組織能力控制節奏，基本上令利物浦前線威力減到最低，紅軍上半場除入波一腳，實際入波機會唔多。

坦根加經驗欠奉，但身材極佳，今仗上半場對住文尼完全唔輸，只係失波一球，畀法明奴瀟灑一呃而失位。維頓漢年事已高，速度、對抗性已唔夠，相信摩連奴未來會多派呢名小將上陣。

到下半場熱刺落後1球，3名中場加上盧卡斯莫拉拚命搶截，曾令韋拿杜姆、祖高美斯同阿歷山大阿諾特失誤、而取得絕佳入球機會，以盧施素門前3碼第一時間射門唔中龍最為可惜。熱刺讓車馬炮嘅情況下，面對1哥利物浦不落下風，最後15分鐘壓住紅軍嚟打，顯示摩連奴功力仍然深厚。