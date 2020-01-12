基亞利殊　1個打曼城10個！

雖然落後利物浦17分，但曼城實力有幾勁係人都知，佢哋近期又試遇神殺神，不斷大勝對手，阿古路復出之後前線更生，加埋加比爾捷西斯、奇雲迪布尼、史達寧同貝拿度施華，曼城前線可以用恐怖2字形容。

今晚深夜阿士東維拉主場頑抗藍月亮，始終都要靠基亞利殊頂住。呢位維拉隊長，今季演出可圈可點，助攻助守無限鬥志，有傳已被曼聯睇中。基亞利殊以前都係得星味，依家專注球場事業，優秀表現球迷有目共睹，連哥迪奧拿都大讚過呢位英格蘭中場，仲講過曼城唔係唔想要佢，只係因基亞利殊身價太高未能作出收購，今場「英超柏豪」真係要騷哥利，唔係維拉護級路途，就會愈來愈難行！

直播表

周日3:00pm 澳職 中岸水手 Vs 墨爾本勝利 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日7:30pm 意甲 烏甸尼斯 Vs 薩斯索羅 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 英超 般尼茅夫 Vs 屈福特 Now 621

周日10:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 史帕爾 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 拖連奴 Vs 博洛尼亞 有線662、602台

周日10:00pm 法甲 聖伊天 Vs 南特 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一凌晨零時 法甲 迪安 Vs 里爾 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 阿士東維拉 Vs 曼城 Now 621

周一1:00am 意甲 維羅納 Vs 熱拿亞 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一3:45am 意甲 羅馬 Vs 祖雲達斯 無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 摩納哥 無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台