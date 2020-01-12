【有片】速度驚人！伊巴爆贏對手助A米開齋

霸氣再現！剛重返意甲的瑞典球星伊巴謙莫域周日凌晨射入回歸AC米蘭的第一球，帶領球隊以2比0擊敗卡利亞里，值得一提的是這位38歲老將仍然極有速度，他跑動的速峰值達32.45公里，相當驚人。

AC米蘭在意甲第19輪賽事，作客以2比0獲勝，終於四輪不勝的尷尬紀錄可以終止，拉菲爾利亞奧先開紀錄，而從美職回歸意甲的伊巴則於64分鐘再為球隊錦上添花，今仗是伊巴再披上A米球衣的第二場比賽，亦是自2012年後為A米射入第一球；而完場前他原本再頂入一球，可惜被吹越位無效，差一點梅開二度。

伊巴射入重返意甲的第一球相當興奮，賽後的數據可見這位天王級球星仍然寶刀未老，仍然極具速度，數據顯示他速峰值達32.45公里，要知道當年牙買加飛人保特的平均速度為37.58公里，而一部電動滑板車的速度都是差不多32公里。

這個入球亦令伊巴創造了多項紀錄，這是他生涯的第537球，而從1990至2020年橫跨四個10年，每個10年他都有波入；同時他亦以38歲100天之齡成為第五位意甲最年長獲得入球的球員。