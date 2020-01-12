連續捧盃　張瑋桓搞掂日本妹創歷史

保誠香港ITF世界網球巡迴賽第二周賽事已踏入尾聲，周六維園上演女雙決賽，世界雙打排名178的「香港一姐」張瑋桓(Eudice)夥拍日本的鮎川真奈火拼日本組合小堀桃子及山口芽生，雖然港日配的整體排名比日本組合為高，但爭勝過程亦見驚險，港日配首盤以6比4領先，日本組合在第二盤積極狂追，一度拋離至3比0，幸而Eudice與日本拍檔及時發力連追6分，最後以6比4、6比3拍走日本雙姝，捧走女雙冠軍寶座。

為EFG HKTA Tour Team 受惠球員的張瑋桓繼上周賽事勇奪個人第7座ITF女雙冠軍後，累計已歷史性地收獲共8座女雙冠軍，可謂氣勢如虹，個人更連奪兩周的ITF國際巡迴賽女雙冠軍，為香港網壇寫下歷史的一頁。Eudice賽後高興地表示：「能夠一連收獲兩座女雙冠軍實在非常高興，不但為來季打下一支強心針，亦証明之前的訓練方向正確，希望延續這個勢頭迎接新賽季。」Eudice稍後會飛到美國五個星期，參加5個比賽，期望繼續爭取佳績。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！