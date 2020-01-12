菁英盃　窿對窿！東方龍獅賽和標準流浪

「菁英盃」周日（12日）於旺角大球場上演的A組分組賽賽事，東方龍獅與標準流浪在雙方互有攻守下互交白卷，雙方各得1分，東方龍獅在取得1分後，跟傑志同得10分，並以較佳得失球登上榜首。

於今仗賽前先後簽下本地洋將廸達及北村祝的標準流浪，前者獲任正選鎮守中路，後者於開賽僅7分鐘便後備上陣，入替手臂受傷的U22小將潘柏安。流浪於比賽初段有較多攻勢，先有簡尼迪15分鐘右路長傳予基藍馬跳頂，被曾文輝橫身撲出，23分鐘基藍馬再接應安達左路傳中頭槌攻門高出。35分鐘，安達接應傳送，於禁區頂起腳省中基頓彈出，隨後東方把握機會反擊，則告無功而還。東方戰至補時階段，則先後有鍾偉強及艾華頓起腳，惟在攻門欠缺力度及角度下，皮球被盧兆崎沒收，雙方互無紀錄完上半場。

在下半場換入利馬加強攻力的東方龍獅，戰至57分鐘有艾華頓右路禁區接應利馬短傳後快射僅告出界，而陳靜謙則於3分鐘後遠柱位把握敵衞解圍不遠施射卻省中對手。66分鐘，茹子楠於禁區頂接應播磨浩謙右路傳中勁射，惟未能命中目標。流浪戰至78分鐘有入球機會，簡尼迪左路突破殺入禁區窄位起腳中網側。東方則於完場前幾乎奠定勝局，89分鐘播磨浩謙左路傳中，艾華頓近門起腳被撲出，梁冠聰隨後於禁區頂抽射則被盧兆崎接實，至於馮慶燁之後亦有一記頭槌攻門入網，惟被判越位在先。隨著後備上陣的陳浩瑋於補時階段的攻門被盧兆崎單手托出，東方龍獅最終跟標準流浪打成0比0平手完場。

東方龍獅總監兼主教練李志堅賽後表示，對球證在下半場的3分鐘補時，提早了30秒鳴笛完場感到不滿，並指這是不能接受而且是需要正視的問題。對於球隊表現，則認為球員發揮不俗，亦有贏波的決心。當被問及球隊於冬季轉會窗先後簽入辛祖及盧卡斯後，會否有球員被外借予友會，「堅Sir」則不排除其可能性，但要以球員合約的期限及其發展空間為外借與否的準則。