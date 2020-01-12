菁英盃　標準流浪新兵：北村祝+廸達

「菁英盃」A組分組賽周日（12日）上演獨腳戲，由東方龍獅對陣標準流浪。流浪今仗球員名單出現兩個熟悉的名字：北村祝、廸達，意味著這兩位球員正式加盟流浪。

現年23歲，曾效力東方龍獅、夢想FC的北村祝（Shu）在比賽初段入替受傷離場的潘柏安，首次為流浪上陣。相隔半季再度亮相，Shu坦言：「在上年夏天，有許多不好的事發生在我身上，現在能夠再次在球場上馳騁的感覺很美妙，好像夢想再次成真一樣！」能夠再次成為一名職業足球員，可出任中後場不同位置的Shu感激球會總監李輝立（Philip）的提攜：「季前我曾到不同球會跟操，遺憾最終未能獲一紙合約，那時候我意識到自己的球員生涯已告一段落，隨後我開始教練工作。但是我真的很不捨落場比賽的感覺，於是我問Philip，問他可否跟操。想不到機會來得如此突然，感激Philip與我簽約，給我機會再戰港超。」

訪問期間，流浪教練招重文向Shu說：「踢得好呀今日！」Shu不但有禮地答謝「招Sir」的鼓勵，還謙稱：「今場是我今季首場比賽，也轉了一個新位置，我嘗試在比賽中展示自己的優點，我認為自己今場在防守上的表現還可。畢竟自己有一段長時間未有比賽，需要時間找回自己的狀態和適應新位置。」

至於曾效力屯門普高、四海流浪等球會的34歲入籍後衞廸達透露，自己已有10年未有在頂級聯賽亮相，過去數年一直在低組別聯賽征戰保持自己的狀態並等待再次挑戰頂級聯賽的機會。他在賽後接受訪問時說：「雖然今場是我的『地標戰』，但是我還有體力，還可以繼續比賽！」如今終得償所願，廸達感激球會總監李輝立把自己帶回流浪，明言：「我希望為球隊付出所有，向全世界展示我最好的一面！」他續指雖然對隊內年輕球員不甚了解，但會在操練和比賽中推動他們進步。