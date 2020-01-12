神龍救世　漢丹洛域一項神技領國米翻生

意甲「一哥」國際米蘭尋晚喺主場同阿特蘭大打和1比1，或者有「藍黑兵團」球迷會為失分感到失望。不過，其實國米今場可以執番一分已經算係執身彩，事關佢哋喺場波完場前2分鐘曾經輸12碼，好彩佢哋個斯洛文尼亞門神漢丹洛域奮勇救出，先可以保住唔輸。唔係講笑，漢丹洛域原來係個救12碼專家，球員生涯成功撲救12碼比率達到30%，而國米可以成為意甲失球最少隊伍，佢絕對係居功至偉！

現年35歲嘅漢丹洛域，自2012年由烏甸尼斯加盟至今，已為國米上陣318場，表現一直穩定出色。單係尋晚場波，漢丹洛域就獲選為賽事MVP，就連國米官網都寫住：「唔係所有英雄都需要穿上斗蓬，有啲人會用門將手套嚟代替。」翻查資料，原來佢球員生涯歷來試過79次面對12碼，結果成功撲救24球，成功率達30%。

事實上，國米依家19戰失16球正係全意甲最少，尋晚場波賽後，就連阿特蘭大主帥加斯柏連尼都忍唔住要讚漢丹洛域：「路爾斯梅利爾極刑被救？過去3年半我哋嘥咗好多12碼，不過呢次係漢丹洛域表現出色，佢嘅成功撲救率非常之高。真係好令人遺憾，因為我哋本來可以拎到一場實至名歸嘅勝利。」