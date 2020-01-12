奧斯比奪冠送火災同胞！17歲港將贏兩獎

一連4日的香港高爾夫球公開賽，周日（12日）在粉嶺香港哥爾夫球會圓滿落幕。一直高踞榜首、來自澳洲的奧斯比（Wade Ormsby）維持水準，以低標準17桿，263桿的總成績，繼2017年後，再次捧起冠軍獎盃。心繫家鄉山火的他，期望獎項能為同胞帶來一點歡笑，共同走過困境。17歲的香港小將楊曉威，則以273桿排名13位，贏得最佳本地球手和最佳業餘球手殊榮。

有別過往3日，比賽初段奧斯比遇到一些阻滯，第1洞即吞柏忌，卻沒有動搖信心，連抓3隻小鳥扳回局勢。隨後，他斷斷續續收獲3隻小鳥，即使第15洞失手再吞柏忌，仍以低標準4桿的66桿完成18洞。總結4日成績，他打出低標準17桿的263桿，力壓前英國公開賽冠軍、愛爾蘭的羅利（Shane Lowry）奪冠。

2017年，奧斯比在香港高爾夫球公開賽初次登頂，可以說是職業生涯的轉捩點，「當時我的高球事業起起伏伏，奪冠讓我知道，我是有能力贏球的。於是下定決心，只要健康，便會一直打下去。」相隔3年再次捧盃，適逢澳洲山火，意義不再一樣。「現階段對每個澳洲人來說，都是非常艱難的時期，我居住的地方，亦距離山火很近。要是這個冠軍，能為電視機前的觀眾帶來一點歡笑，我便很欣慰了。」他勉勵同胞共同走過難關，以及往後重建的道路。

跟頂尖球星相比，香港球手的表現並不失禮。其中，楊曉威打出低標準2桿的68桿，以273桿的總成績，排名躍升到13位，榮獲最佳本地球手和最佳業餘球手獎項。年僅17歲的他，賽後露出稚氣的笑容：「今早又大風又冷，難以控制擊球落點。但我很開心，推桿做得比昨天好。」以兩個獎項總結4日比賽，他表示非常感恩：「有幸看到頂尖球手競技，甚至成為他們一分子，讓我上了寶貴的一課。」他續勉勵本地年輕球手：「只要敢想，全心全意投入高爾夫球，就會得到回報。」

第61屆香港高爾夫球公開賽經歷延期波折，最終圓滿落幕，來屆賽事將在今年11月舉行。香港哥爾夫球會相信，球星陣容會更鼎盛，而部分因為延期無法來港的球手，亦對來屆賽事表示高度興趣。球會特別提到，今屆新增的Beat the Pro慈善挑戰賽非常成功，將與歐巡研究續辦，並持續與歐巡、亞巡商討，把各種新元素加入來屆賽事：「本地市民、旅客都很喜歡觀眾村，我們會致力讓更多不打高球的人，藉此機會接觸高球，渡過愉快的數天。另外，今屆我們請來國際球手製作廣東點心，在社交媒體得到不少關注。希望來屆能夠再出一分力，向海外旅客推廣香港。」

賽事成績

排名 球員 桿數

1 奧斯比（澳洲） 263

2 羅利（愛爾蘭） 267

3 Gunn Charoenkul（泰國） 268

13 楊曉威（香港） 273

55 伍城鋒（香港） 282

59 迪蘇沙（香港） 284

65 楊慕天（香港） 286