細威終破3年錦標荒　多得泰臣出手

等足三年，「細威」S威廉絲終於再嚐捧盃滋味！這位美國網壇巨星出戰奧克蘭網賽即顯強勢，周日以直落兩盤6比3、6比4擊敗同胞彭高拉，剛踏入2020即開齋，更加是自2017年澳網之後的首冠。

這個冠軍對於細威來說可謂別具意義，是她「升呢」做媽咪之後的首個錦標，愛女Olympia亦有在現場見証這歷史一刻。「真的得了很久，相信大家可見到我解脫的樣子。坦白講今天有一位出色的對手，合演了一場精彩的比賽，我很久已沒有跟對手在決賽中打得如此激烈。」這是細威98個決賽中的第73勝，而她於2017年初懷孕之後，勇奪了澳網，隨後缺席當年所有比賽，至2018年重返戰場，曾打入包括四大滿貫在內的6個巡迴賽決賽，直至今天才能打破長達三年的錦標荒，相信這個冠軍對她即將出戰澳網注下超強心針。

細威去年躋身多項決賽，但始終都是差一步，為了提升體能她曾邀世界拳王泰臣協助，而最近她亦參與來自不同運動的運動員參加了一個訓練營，看來相當見效。

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