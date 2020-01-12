【人物誌】熱刺新人類！KO利物浦「文明」

熱刺雖然喺英超0:1不敵利物浦，但整體表現不俗，而且仲有一個大發現，就係領隊摩連奴竟然起用年僅20歲嘅譚甘加出任正選右閘。

呢位英格蘭小國腳第一次踢英超就擔正，而且對手仲係擁有「埃及文明」鋒線嘅榜首利物浦，的確係大考驗。

不過，呢位小伙子踢出大將之風，多次瓦解紅軍攻勢，包括開賽僅2分鐘就擋出羅拔圖法明奴勁射，成功護空門。譚甘加仲有1次搶走沙迪奧文尼腳下球，逼使呢位新任非洲足球先生出超技術犯規阻止佢打反擊。

譚甘加唔止出腳準繩，而且速度快，追截紅軍兩位飛翼沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿，並唔輸蝕。佢今場有2次搶斷、2次攔截、8次解圍，賽後獲whoscored評為7.4分，屬於最高評分嘅熱刺球員，1位新丁忽然成為防線最強鐵衞，實在令人驚喜。

譚甘加喺倫敦出世，父母自非洲剛果，佢10歲已經加入熱刺青年軍，今季季初英聯盃對高車士打，先至首次為熱刺上陣，估唔到今場英超可以擔正鬥利物浦。

熱刺領隊摩連奴就話譚甘加一直以嚟都非常認真操練同準備每一場比賽，係一位非常好嘅球員，任何人只要肯努力，都會獲得機會，可見譚甘加未來前途一片光明。

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