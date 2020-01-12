學界飛魚「劫後重生」！衝奧運目標

第一組長池分齡游泳比賽第二節周日（12日）於維多利亞公園游泳池舉行，港隊冒起新星卓銘浩（Michael）在去年聖誕節前驗出心臟有異狀，幸好證實只是「虛驚一場」，讓他得以繼續朝東京奧運目標進發。而「大師姐」施幸余亦有參加比賽，31歲的她最近重投訓練，力爭跟歐鎧淳一同成為「四朝元老」。

17歲的男拔泳手卓銘浩在去年4月的長池計時賽400米自由泳決賽造出3分53秒05的時間，打破自己在印尼亞運所造出的港績，同時達到奧運B標。

這位學界飛魚今天在長池分齡賽200米自由泳分段計時游出1分51秒77的成績，與B標的1分50秒23相差近兩秒，暫未達標，但Michael賽後笑說「能游都很開心」，原來他在去年年底驗出心臟有異狀，被逼暫停訓練：「上年年尾在體院做心電圖檢查，醫生說我的心臟有異常情況，即時下令我要停止所有運動訓練，連慢跑也不行。」

不能再游泳簡直是一下子將他打入地獄，10歲開始投入正式訓練，12歲跟港隊集訓一直到現在，Michael很怕就算手持B標，但最後卻「臨尾香」：「那段時間狀態很弗，覺得自己完全無事，但卻被告知身體有毛病，有很多問號在頭頂。自己想了很多，如果不能再游水，那我還可以做甚麼，捉棋、玩飛鏢⋯⋯最後我還是偷偷地去游水！」

說罷他大笑起來，游泳是他的命根，是他的快樂泉源，「之後我再到另一診所檢查，證實只是因為心臟每一次揼血比一般人大力，所以心跳較慢，無事就最好，可以繼續游水，按照原定計劃向2020東奧進發！」剛從昆明冬訓回來的他表示，將會在三月到馬來西亞參加分齡賽，希望可以再突破自己：「200米和400米都是速度與耐力的項目，暫時希望可以做好這兩項。」

而「三朝元老」施幸余最近重投訓練，雖然經已步進三十大關，但仍希望能游近B標時間（2分00秒80），力爭以接力隊成員身分再征奧運：「自己想做到（B標）加百分之1的目標，不想好像上年般不能跟大伙兒一起到地中海比賽，只剩自己一個留在香港，所以好希望這次可以做到，剛剛看見自己游到2分05秒73時真的好失望，游得好差。」她表示將與何南慧到紐西蘭訓練三個月，冀盼能夠再次穿上港隊戰衣出外比賽，而就讀女拔的何南慧在200米自由泳分段計時則游出2分02秒66，同樣未達B標。