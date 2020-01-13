曼城炒維拉　阿古路戴帽跳升史上第4

英超周日大戰，曼城作客以6比1大破阿士東維拉，馬列斯開紀錄兼起孖，其後阿古路連中三元，由英超史上第6射手一口氣超越第5位嘅亨利，追平林柏特177球並列史上第4，曼城亦以22戰得47分重返次席，落後利物浦14分但多踢1場。

曼城全場控制戰局，控球71%，全場22射12中，18分鐘由馬列斯開紀錄，24分鐘馬列斯再下一城，維拉毫無招架之力，28分鐘阿古路勁射成3比0，這入球改寫英超史冊，令佢追平亨利175球並列英超史上第5射手。上半場補時45+1，加比爾捷西斯再入多粒，曼城半場領先4比0，維拉防線崩潰。

維拉今仗淪為阿古路踏上里程碑嘅墊腳石，57分鐘Kun哥再下一城，以176球超越亨利，獨佔英超史上第5射手，曼城贏到5比0，此時哥迪奧拿亦已收夠籌，將全軍節奏拖慢等完場。

然而去到81分鐘，曼城把握對方失誤埋門，阿古路殺得性起射入第3球，這個入球令佢追平林柏特嘅177球，並列英超史上第4射手，喺阿古路前面，仲有第3位高爾(187球)、第2位朗尼(208球)，以及第1位舒利亞(260球)，等佢去破紀錄。

阿古路亦成為英超史上入球最多外援(177球)，12個帽子戲法更超越舒利亞，成為英超最多帽子戲法射手。

或者曼城都贏到唔好意思，完場前任由維拉進攻，終於喺補時90+1送番球12碼畀維拉，維拉亦唔客氣，由安華艾加斯主射破蛋，追成1比6完場。