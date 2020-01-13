挫馬體會贏西超盃　一數據顯施丹皇者命

尋晚喺沙特阿拉伯舉行嘅西超盃決賽，皇家馬德里同馬德里體育會合演百二分鐘激戰，雙方依然互交白卷未分勝負，「銀行艦隊」去到加時下半場更有烏拉圭中場費達歷高華維迪鏟跌單刀嘅馬體會前鋒艾華路莫拉達被逐，幫球隊力保不失。最終皇馬要靠互射12碼贏4比1，成功捧盃。皇馬奪標英雄，除咗要數費達歷高華維迪同互射12碼撲出對手主射嘅門將泰拔高圖爾斯外，仲有天生皇者命嘅施丹，事關連同今次奪標，施丹9次領軍踢決賽，結果係全部封王，堅誇張呀！

施丹喺球員時代已經盡攬各大錦標，連世界盃冠軍都贏過，法國球王絕對唔講得笑。不過佢嘅皇者命嚟到教練年代一樣堅揪，話說由2016年1月出任皇馬主帥開始，到佢2018年夏天離開，然後上季中又復出重掌「銀河艦隊」，期間9次帶隊打決賽，結果係全數封王，如果連同1次西甲冠軍，佢更加係10冠主帥，兼決賽之王添！

數番呢9次決賽，包括咗歐聯嘅3連冠，都係贏馬體會，仲有砌低祖雲達斯同利物浦。至於世冠盃又兩次封王，分別打敗鹿島鹿角同甘美奧。然後係歐超盃，分別擊敗西維爾同曼聯兩度奪標。再之後係西超盃，繼2017年打低巴塞，然後今年又贏馬體會，結果係9次入決賽全數奪冠，皇者之命根本係天命所歸。

對於又一次奪標，施丹話：「我哋所有人都好團結，好努力做好備戰工作。我唔知道點解我9次入決賽都奪標，或者呢啲就係皇馬嘅命啩！真係好唔容易，我哋喺決賽一直保持住耐心平和嘅心態。」把口咁謙，難怪施丹咁受球迷歡迎啦！