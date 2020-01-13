卻奧斯欽點　皇馬巴西天才射完美12碼

西超盃尋晚打到互射12碼分勝負，令人意外係皇馬嘅第2射，竟然搵嚟年僅18歲嘅巴西小將洛迪高高斯主理，結果呢位巴西天才不負眾望，頂住壓力射出一腳近乎完美直飛龍門右上角嘅入波。原來，洛迪高高斯出嚟主射係收到球隊大哥卻奧斯「柯打」，足證佢深得老隊員信任。不過，洛迪高高斯事後都承認，個波射得高咗少少，好彩有驚無險入得仲靚啲！

洛迪高高斯賽後透露：「個波射得比我想像高咗少少，因為我發力大咗，但總之奪冠就令我好開心。呢個係咪我鍾意嘅12碼射法？我通常會射低少少，但呢次係決賽，我唔可以冒險，我一定要射到個波脫離門將控制範圍。」

皇馬陣內星光熠熠，究竟點解會搵到洛迪高高斯主射？呢位巴西天才爆料：「我一直都等緊松會，我絕對尊重嗰啲更有經驗嘅球員，但卻奧斯同我講，叫我去主射，當時馬些路都喺側邊，而卻奧斯一直叫我名，嗌我去射。」

呢一點，卻奧斯回應：「要揀五個人（主射）係有啲困難，但我喺訓練同比賽都見到，佢射術非常出色。佢依家先得18歲，有少少驚係正常，不過佢最終射得好靚，我叫佢放膽射啦！」