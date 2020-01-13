Facebook專頁被封鎖 傅家俊入稟維權

香港桌球名將傅家俊上周五(10日）入稟區域法院，控告前經理人公司及前經理人陳恩能，指對方在他不知情及非同意下剝奪其Facebook粉絲專頁的管理權，並向法庭申請要求對方歸還一切的權利。由於目前正進行司法程序，傅家俊接受查詢時坦言目前不宜發表任何意見，但希望可以盡快解決事件，與球迷及支持者再在平台上交流與分享。

入稟狀顯示，原告人為傅家俊(Marco)，被告為Passion Marketing Company Limited、體育評述員「丹尼爾」陳恩能及李慧雅(陳之妻子)。案件關於被告私自封鎖了傅家俊在自己Facebook專頁的權限。根據《Marco Fu 傅家俊》專頁顯示，最後一條貼文已是2019年7月25日，至今近6個月未有更新。

傅家俊的《Marco Fu 傅家俊》Facebook粉絲專頁於2016年4月開設，而2017年3月他與Passion Marketing Company Limited簽訂運動員經理人合約，為期3年至2020年2月。該公司董事陳恩能及李慧雅由2017年3月1日起成為《Marco Fu 傅家俊》專頁管理員，然而雙方去年在合作上出現分歧，經協議提前解約。不過，陳、李二人仍掌握粉絲專頁的權限，更在未經原告同意下將傅及其妻子的權限由「編輯（Editor）」降為「版主（Moderator）」，令他們失去發佈或刪除貼文等權限。儘管Ｍarco透過律師發函要求對方交還管理權，惟對方一直未予理會。

《東網》就事件向Marco查詢，他確認已跟上述公司終止了合約關係：「事件已交由律師處理，暫時不便發表意見，但藉此跟球迷和一直支持我的朋友講聲『唔好意思』，過去一段時間未能透過Facebook分享交流，希望事情可以盡快圓滿解決。」傅家俊去年7月被對方入稟區域法院控告私下出席收酬活動，違反經理人合約，案件現時仍處司法審理程序。

剛度過42歲生日的傅家俊正準備職業生涯第22個賽季，本月20日將啟程出戰今年首個賽事-歐洲大師賽，期望新一年有好開始。