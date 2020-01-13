【東網爭議】冇品真核　皇馬冇佢點得

皇馬尋晚歷來第11次贏得西超盃，決賽捧盃過程非常艱苦！皇馬要踢到互射12碼先贏，比賽尾段仲要打少個，而能夠捱到最尾笑到最後，隊長沙治奧拉莫斯一定居功至偉，尤其係佢比賽中段已經受傷，但一直帶傷踢到尾，仲頂住壓力射入致勝12碼。唔講唔知，呢球原來已經係佢連續射入嘅第18個12碼，更加係佢第4次喺決賽為皇馬入波。「銀河艦隊」呢幾年有唔少球星走人，表現飄忽，但一直撐住班波嘅人肯定係佢，皇馬冇佢點得！

平時踢法硬淨得嚟有啲粗野同火爆，又鍾意喺球場上挑釁對手，沙治奧拉莫斯雖然喺球壇上得獎無數，不過個人名聲其實好壞參半，未必個個皇馬迷都鍾意佢。不過講到實力同對皇馬貢獻，佢認第二，家陣隊內真係冇人敢認第一。佢喺2014年歐聯決賽入波，協助皇馬加時反勝馬體會捧盃。喺2016年歐聯決賽頭槌建功，又一次幫球隊最後打敗馬體會奪標。仲有2018年歐超盃又用頭槌攻破曼聯大門，加埋今次射入關鍵12碼，沙治奧拉莫斯嘅超人心理質素同實力，絕對冇得彈。

係今場贏波之後，個性激情嘅佢，先係親吻皇馬隊徽，然後雙手指住背部個名慶祝。頒獎禮之後，佢仲拎住冠軍獎盃離場，又將個比賽波塞落波衫帶走，只要有佢在場，皇馬隊內氣氛一定熱烈，事關佢感染力驚人。仲有，今場佢喺61分鐘同艾華路莫拉達爭頂已經扭傷右腳足踝，喺接受隊醫治理之後，佢又再落場踢到尾，仲可以喺互射12碼入波，根據《阿斯報》所講，拉莫斯今次可能要休戰養傷15日，缺席兩場西甲同一場西盃，雖然犧牲唔少，但佢帶傷落場帶動成隊奮戰到尾，試問又有邊個球員做得到？

賽後有人問過拉莫斯，點解會去射皇馬第4個12碼，係咪搶先射想搶風頭？呢位西班牙名將話：「本來就輪到我啦，喺互射12碼，我一向都係射第4個。我足踝好痛，但我都入波，仲攞埋冠軍，但我真係冇搶射呀！」雖然表面鍾意攞威，但拉莫斯永遠都係以球會行先，呢種專業態度，令佢成為C朗離隊之後，皇馬最重心人物。