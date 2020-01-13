打和喇！皇馬巴塞今季要靠西甲決勝

西甲超級班霸皇家馬德里尋晚勇挫馬體會贏得西超盃，翻查歷史，原來呢個係佢哋球會史上第91個冠軍，而今次奪冠，更令「銀河艦隊」追上咗巴塞隆拿，大家都係累積91冠「咁高咁大」！兩支宿敵鬥足幾世，嚟緊要決勝負，歐聯爭冠要睇好多因素，隨時大家都贏唔到，反而今季西甲家陣兩隊同分，最終邊個贏出，就可以喺錦標總數之爭重佔頭位。

皇馬嘅91冠之中，分別係西甲33次、西盃19次、西超盃11次、聯賽盃1次、歐聯13次、世冠盃7次、歐超盃4次、歐霸盃2次同伊娃盃1次；至於巴塞則係西甲26次、西盃30次、西超盃13次、聯賽盃2次、歐聯5次、世冠盃3次、歐超盃5次、歐洲盃賽冠軍盃4次同伊娃盃3次。當中聯賽盃同西超盃前身嘅伊娃盃都唔會再打，而歐洲盃賽冠軍盃就係同歐協盃合併成依家嘅歐霸盃。

睇番依家兩班波形勢，聯賽打完19輪，即係打完一半，大家都係40分，巴塞49個得球係較皇馬入36球強啲，但「銀河艦隊」僅失12球，又唔係失咗23球嘅「地上最強」可比。總之皇馬防守強，巴塞火力猛，最終邊隊贏出，仲好難估囉！