【換帥風雲】沙維有決定　巴塞大鑊半天吊

西甲「一哥」巴塞隆拿近日爆出換帥風雲，有指佢哋因為近排戰績回落，包括失落西超盃，所以高層決定換帥，計劃辭退主帥華爾維迪，同時力邀正喺卡塔爾球會艾薩德任教嘅球會名將沙維回巢接掌帥印。可惜，根據今日西媒最新消息，沙維已經正式婉拒邀請，而由於未必搵到合適人選接手，將可能焗用華爾維迪教到季尾，只係因為換帥消息已非秘密，嚟緊華帥仲點服眾領軍？隨時搞出大頭佛囉！

《世界體育報》今日頭版指出，沙維已經正式拒絕巴塞，佢唔想依家返魯營執教，但就表明願意係今年6月再傾。報道又話，當得知沙維拒絕後，巴塞隨即將目標轉向之前一路留意住嘅另一位球會名將朗奴高文，只可惜又一次被拒絕，事關呢位荷蘭重炮仲想帶領荷蘭踢埋歐國盃決賽周先再諗前途去向。

依家唔想唔落半天吊，加泰電台就話，巴塞已經將前熱刺教頭普捷天奴定係最新目前，不過考慮到普帥以前教過巴塞同市死敵愛斯賓奴，又曾經公開話過永遠唔會教巴塞，所以預計成事機會唔高。至於《每日體育報》就話巴塞只係淨番兩個人選，包括季中被貝迪斯辭退嘅史坦恩同依家喺阿根廷教波嘅巴塞舊將米列圖。

不過無論點樣，現時巴塞情況絕不樂觀，如果搵人頂半季，到時再斟沙維或朗奴高文，到時頂上嘅看守教練有冇心去教都好難講。當然，巴塞仲有一招，就係提升巴塞B隊主帥派美恩達上嚟撐住，但級數始終爭啲囉。