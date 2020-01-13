要做紅魔新人王？拉舒福特要先問呢位前輩

英超老牌勁旅曼聯歷來出產大量球星，要數近季最出色，拉舒福特肯定係其中之一。上星期「紅魔鬼」對諾域治之戰，唔經唔覺原來已經係「福仔」為球隊上陣嘅200戰，事後曼聯官網仲讚佢係球會史上排第3後生達到呢個里程碑球員，僅次於兩「紅魔」傳奇佐治貝斯同傑斯。不過，事後另一位曼聯經典前鋒韋西迪嘅太太就留言話，原來曼聯官網都當佢老公冇到，講後生成就，韋西迪先係No1呀！

直到依家都保持住世界盃史上最年輕出賽球員紀錄嘅曼聯名將韋西迪，想當年17歲已經幫「紅魔鬼」一隊上陣，同時係英足盃決賽史上最年輕入球者。講到佢幫曼聯上陣第200次，原來係1986年9月6日對李斯特城，當年嘅佢都只係21歲4個月，比起依家已經22歲先完成200場嘅「福仔」仲後生一截。

對於曼聯嘅錯誤資訊，韋西迪太太留言話：「事實上，我老公韋西迪（完成200場）仲後生過呢三個囉！」「紅魔鬼」官方收到留言之後，即刻修改番個排名，並且作出道歉。至於跌到苟第4位嘅「福仔」都好識撈，留言話：「為偉大嘅韋西迪感到高興，永不會被遺忘！」想當年韋西迪年僅26歲就因膝傷退役，否則成就更高，希望將來「福仔」會超越一眾前輩，咁曼聯球迷就安樂晒囉！