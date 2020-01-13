五年來首挫漢華奪冠　英華的強隊證明

五年，半個年代，漢華中學和英華女學校一直在爭，爭「港島區D1中學校際籃球比賽」女子A Grade冠軍。今天（13日）在修頓場館英華第一次爭贏了，也爭回一口氣。「以往其他學校對上英華，可能覺得：英華咋嘛。以後她們該說：對英華喎，要好好準備。」楊溢希說。

踏入修頓，防守提升到決賽強度，兩隊非常手緊，比賽前6分鐘，僅得漢華的顧綽姿命中罰球，比分板一直停留在1：0。顧綽姿專注組織，王語琳隨後射進「long 2」，英華的莫小琼從外線「破蛋」，但歐可欣馬上轟進三分球還以顏色，幫助漢華第一節領先6：3。

英華顯得有點心急，連續失誤送出球權。即使成功殺進籃底，也受到夾擊苦無起手機會。主力張樂怡手感不好，僅靠其他球員在中遠距離尋找機會。反觀漢華的顧綽姿狀態漸佳，內外開弓，續憑著一記三分球，最多拉開到15：7 。英華則有吳芊慧、楊溢希和黃婧霖，在顏色地帶附近投籃，半場追到13：17。

換邊後，顧綽姿繼續充當箭頭，剷籃博得「and 1」，重新擴大優勢到25：17。但上半場沉寂的張樂怡開始甦醒，單節斬獲8分，包括一記提振士氣的三分球，收窄分差到25：30進入最後一節。張樂怡繼續主持大局，不斷突破分球給籃底兩側隊友，再在弧頂轟進三分球，追剩1分分差。

勝利的決心體現在每次卡位、衝搶進攻籃板上，再由第六人楊溢希投籃終結，終於反超前33：32。同樣的橋段屢試不爽，楊溢希連取8分，即使漢華射手梁浠悠外線中鵠，亦無法挽回敗局，最終英華以42：37擊敗漢華。

擊敗漢華。這個目標她們說了四年，失落了四年。其實，連續闖進決賽一點不容易，亞軍這個名銜，也不是順手拈來。偏偏很多人眼裏，贏不到冠軍就是差，年年輸給相同對手，已足夠抹殺所有努力。

直到這刻，繼2010年後再次捧起D1冠軍獎盃，這群女生擁抱著，積累的委屈、不甘、壓力隨著淚水釋放。「很多人『睇死』英華，每次都輸1、2分，每次都是第二名。這次我們證明給全世界看，英華不只不差，還很強。」楊溢希說。強在絕大部分時間落後，她們追上來；強在所有人不相信可以逆轉，她們信了。「不用怕，擺好姿勢，放膽射。內心只有一個念頭，就是贏。」

球隊十個人，十個人「每人做好自己的事」，剛剛升上A Grade，擔任第六人的她，該做的事不過——跑位、射球。看似簡單，卻講求溝通、傳球視野、出手時機，一鼓作氣拉開比分的背後，是一次次的配合，無數的練習。「我們準備了一整年，放下了很多包袱。中六生犧牲模擬試的時間，教練（王晶）沒到甲組帶隊，陪著我們，還找來七喜幫忙練球。」楊溢希用兩個字形容：好抵。「贏了，所有事情都值得。」